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Лавров заявил, что замороженные активы РФ будут обсуждаться в рамках урегулирования на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос использования замороженных на Западе российских активов пока конкретно не обсуждался, но эта тема будет фигурировать в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших активов, которые сворованы, прежде всего европейцами, то нет, вы знаете, об этом никаких конкретных разговоров не было", - сказал Лаврова журналистам в Дохе.

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"Но то, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет - нет никаких сомнений, это естественно", - добавил российский министр.

Он отметил, что "это понимают и американцы". По словам Лаврова, "госсекретарь Марко Рубио недавно заявил, что вопрос о замороженных российских активах необходимо рассматривать, причем рассматривать в увязке с теми шагами, которые были в ответ предприняты Российской Федерацией, и которые затрагивают интересы в данном случае американских компаний".

"Это здоровые размышления о том, что нужно отказываться от воровских методов и не рассчитывать на то, что они не останутся без ответа", - заявил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров Марко Рубио
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