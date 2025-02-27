Nvidia увеличила выручку до рекорда в IV финквартале

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. в четвертом квартале 2025 финансового года нарастил чистую прибыль и выручку в 1,8 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 26 января, составила $22,091 млрд, или 89 центов в расчете на акцию, по сравнению с $9,243 млрд, или 49 центами на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль без учета разовых факторов выросла до 89 цента на бумагу с 52 центов.

Выручка поднялась до рекордных $39,331 млрд с $22,103 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте дата-центров составили рекордные $35,6 млрд, что на 93% выше прошлогоднего показателя.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 85 центов на бумагу при общей выручке в $38,1 млрд.

Валовая рентабельность Nvidia составила 73% против 76% годом ранее и 74,6% тремя месяцами ранее.

За минувший финквартал компания выкупила собственные акции на $7,81 млрд и выплатила $245 млн в виде дивидендов.

Следующие дивиденды в размере 1 цента на акцию будут выплачены 2 апреля. Закрытие реестра акционеров назначено на 12 марта.

Nvidia планирует в первом финквартале получить выручку в районе $43 млрд плюс-минус 2% (рынок ожидал $42,1 млрд), валовую рентабельность – около 70,6% плюс-минус 50 базисных пунктов.

Котировки акций Nvidia на дополнительных торгах в среду снизились на 1,5% после публикации отчетности.