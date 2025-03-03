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Власти Сингапура обвинили трех человек в мошенничестве, связанном с чипами Nvidia

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Сингапура обвинили двух сингапурцев и одного гражданина КНР в мошенничестве, связанном с предполагаемой продажей чипов американской Nvidia Corp. в нарушение мер экспортного контроля США, пишет Financial Times со ссылкой на заявление правительства.

Обвинения были предъявлены в минувший четверг после получения властями информации о вывозе серверов с чипами Nvidia. Речь идет о серверах Dell Technologies и Supermicro, которые импортировали из США и затем продали компании в Малайзии.

"По нашим оценкам, в этих серверах могут быть чипы Nvidia", - сказал журналистам министр внутренних дел Сингапура Кашивишванатхан Шанмугам.

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"Вопрос в том, была ли Малайзия конечным пунктом назначения или оттуда товар ушел куда-то еще, о чем у нас пока нет точной информации", - отметил он и добавил, что сингапурские власти попросили о сотрудничестве коллег из США и Малайзии.

В 2022 году Вашингтон ввел ограничения на продажу Nvidia своих самых мощных ИИ-чипов в Китай.

"Мы не будем терпеть нарушение наших законов со стороны физических лиц и компаний или то, как они пользуются своей связью с Сингапуром для обхода экспортных ограничений других стран", - заявил Шанмугам.

Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Их арестовали вместе с шестью другими людьми в рамках рейдов на 22 объектах в Сингапуре в прошлую среду. Также были изъяты документы и электронные записи.

В третьем квартале 2024 года Сингапур обеспечил около четверти всех продаж Nvidia, став вторым по величине рынком компании после США. Однако почти весь этот объем зафиксирован по счетам, выставленным в адрес международных компаний через Сингапур, фактические объемы поставок в страну были небольшими, заявила компания.

Сингапур Nvidia КНР США Малайзия
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