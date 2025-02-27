Инвесткомпания семьи Аньелли продала акции Ferrari на 3 млрд евро

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания итальянской семьи Аньелли Exor продала акции производителя спортивных автомобилей Ferrari NV на сумму 3 млрд евро.

Как говорится в сообщении Exor, порядка 7 млн обыкновенных акций Ferrari (около 4% акционерного капитала) были проданы институциональным инвесторам.

Exor остается крупнейшим акционером Ferrari, компании принадлежит 20% акций автопроизводителя и 30% голосующих прав.

Exor не будет продавать бумаги Ferrari в ближайшие 360 дней.

Средства от реализации акций будут потрачены на диверсификацию операций за счет "крупного нового приобретения", сообщила инвесткомпания. Кроме того, Exor планирует запустить buyback на 1 млрд евро.

Ferrari сообщила в отдельном пресс-релизе, что выкупила у Exor 666,666 тыс. собственных акций на 300 млн евро.

Акции Ferrari подорожали на 23,9% за последние 12 месяцев.