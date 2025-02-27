Польша арендовала у США ударные вертолеты Apache на сумму $300 млн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Из оборонного бюджета Польши выделено $300 млн на аренду у ВВС США ударных вертолетов Apache, в дополнение к $10 млрд в рамках запланированной закупки такой техники, сообщил через пресс-службу глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы арендуем восемь боевых вертолетов Apache в версии D, чтобы наши солдаты могли получить навыки и быть полностью готовыми к прибытию новых машин, заказанных Польшей. Именно поэтому мы сегодня берем в лизинг, выделяем на это $300 млн, чтобы наши пилоты, наземный персонал могли изучить и освоить все навыки, могли взять под контроль эту технику", - сказал министр.

27 февраля глава Минобороны Польши подписал на 56-й авиабазе в Иновроцлаве (город в центральной части Польши) пакет соглашений, инициирующих процедуру лизинга у США 8 ударных вертолетов AH-64D Apache, сообщает пресс-служба.

"Приобретение данных машин позволит получить необходимое промежуточное решение до ввода в эксплуатацию новых вертолетов AH-64E Apache", - говорится в сообщении.

"Заказанные Польшей ударные вертолеты AH-64E Apache предоставят авиации совершенно новые боевые возможности в плане поражения целей и разведки. Это также одно из ключевых решений в модернизации и развитии вертолетной авиации польских Вооруженных сил. Польша станет вторым по величине пользователем этих вертолетов в мире после США", - подчеркнули в Минобороны .

В августе 2024 года Польша заключила контракт с США на сумму около $10 млрд о поставке 96 современных ударных вертолетов AH-64E Apache, с пакетом материально-технического обеспечения и обучения. Первый из этих вертолетов прибудет в Польшу в 2028 году, поставки продлятся до 2032 года.