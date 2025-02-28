Politico сообщило, что в США планируют радикально сократить персонал Госдепа

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует радикально сократить Государственный департамент, оставив в нем меньше дипломатов, консульств и более узкие полномочия, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"Эти изменения будут означать историческую реструктуризацию легендарного департамента, чья работа и сфера охвата за последние десятилетия расширились и включают в себя различные усилия по укреплению американского влияния за рубежом, начиная от оказания помощи странам в защите их критически важных сетей от хакеров и заканчивая защитой интересов людей с ограниченными возможностями", - говорится в статье.

Как сообщили собеседники издания, госсекретарь Марко Рубио готов сократить значительное число американских посольств.

Исполнительный секретариат Госдепартамента попросил министерство обороны, ЦРУ, министерство юстиции и министерство внутренней безопасности ранжировать посольства США в порядке важности их работы, заявил один из источников.

Тем временем Politico удалось ознакомиться со списком консульств, которые могут быть сокращены. Среди них консульства в Ренне, Лионе, Страсбурге и Бордо во Франции; Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге в Германии; Флоренции в Италии; Понта-Делгаде в Португалии и Белу-Оризонти в Бразилии.

Как сообщается, глава Госдепа готов сократить штат сотрудников по меньшей мере на 20%.

Несколько американских дипломатов подтвердили изданию, что послов за рубежом уже попросили подготовить данные о своем персонале в преддверии сокращений.

Ожидается, что вскоре Рубио объявит, что несколько сотен сотрудников, находящихся на испытательном сроке, потеряют работу.