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Два российских дайвера погибли на Филиппинах, одного из них растерзали акулы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Двое российских дайверов погибли в ходе погружения возле острова Верде в филиппинской провинции Батангас к югу от Манилы: после того, как их унесло подводным течением, один утонул, а второго растерзали акулы, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в четверг недалеко от острова Верде, который считается популярным местом для дайвинга. Как сообщили в береговой охране Филиппин, группа из четырех российских туристов в сопровождении местного инструктора по дайвингу отправилась в дайв-тур из порта Пуэрто-Галеро на острове Миндоро. Он находится примерно в 200 км от столицы архипелага Манилы.

"Погрузившись под воду, все пятеро были унесены мощными подводными течениями. Двое туристов сумели благополучно всплыть вместе с инструктором, но двое других пропали. Члены группы и сотрудники береговой охраны немедленно начали поиски. Один из пропавших, которому 39 лет, был найден в море через час без сознания. Его срочно доставили в больницу Батангаса, но россиянин умер по дороге. Другого дайвера, 29 лет, нашли в момент атаки акул. Его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него. Спасателям удалось вытащить его, но он тоже не выжил", - говорится в сообщении.

Власти начали расследование инцидента. Кроме того, обсуждаются меры предотвращения в будущем подобных трагедий на острове Верде и в других популярных местах для дайвинга.

Верде считается одним из лучших мест для дайвинга не только на Филиппинах, но и в мире. Благодаря тому, что вода вокруг острова на 2-3 градуса теплее окружающего океана, здесь очень разнообразная подводная жизнь, водятся китовые акулы, черепахи, красивые кораллы и множество видов рыб.

Филиппины Верде РФ
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