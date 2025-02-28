Доходы американцев в январе выросли на 0,9%, максимально за год

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доходы населения США в январе подскочили на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.

Это рекордный рост с января прошлого года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали намного более умеренного подъема, на 0,4%.

Расходы американцев сократились на 0,2%, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года. Эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

В декабре доходы населения США увеличились на 0,4%. Расходы, согласно пересмотренным данным, повысились на 0,8%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в январе вырос на 0,3% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. В декабре показатели увеличились на 0,3% и 2,6% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении, что также совпало с прогнозами аналитиков. В декабре рост показателей составил 0,2% и 2,9% соответственно.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.