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Рубио подписал документ об ускорении поставок оружия Израилю

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что подписал документ об ускорении поставок Израилю вооружений на $4 млрд.

"Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения предоставления военной помощи Израилю на сумму около $4 млрд", - говорится в сообщении на сайте американского Госдепа.

Рубио отметил, что решение принято в соответствии с отменой американским президентом Дональдом Трампом введенного предыдущей администрацией частичного эмбарго на поставки Израилю ряда видов оружия и боеприпасов.

"С момента вступления в должность администрация Трампа одобрила крупные продажи Израилю вооружений почти на $12 млрд", - сообщил госсекретарь

Это еще раз свидетельствует, что у Израиля в Белом доме нет более надежного союзника, чем Трамп, добавил Рубио.

Он подчеркнул: "Администрация Трампа продолжит использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля, включая средства противодействия угрозам безопасности".

Марко Рубио США Трамп
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