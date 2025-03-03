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Макрон и Стармер обсудили план возобновления диалога между Киевом и Вашингтоном

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Кир Стармер обсудили мирный план, направленный на возобновление контактов между Украиной и США, сообщает Sky News со ссылкой на осведомленный источник.

В Соединенном Королевстве накануне прошел саммит европейских лидеров, на котором обсуждался конфликт на Украине и пути его урегулирования. На встречу в Лондоне приехали лидеры Италии, Франции, Германии, Дании, Норвегии, Польши, Финляндии, Румынии, а также премьер-министр Канады.

В минувшую пятницу на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, в которой также участвовал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, между ними произошла публичная перепалка.

Позже президент США отметил, что прозвучавшие от Зеленского критические комментарии в адрес американской администрации - это "крайне неуважительно".

Великобритания Кир Стармер Франция Эммануэль Макрон Киев Вашингтон
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