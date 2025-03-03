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Фракция и Великобритания предложили частичное перемирие на Украине

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Франция и Великобритания выдвинули идею частичного перемирия между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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В интервью газете Le Figaro он пояснил, что перемирие распространяется только на боевые действия в воздухе, на море и атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Сухопутные войска, по его словам, сложно контролировать из-за растянутости линии фронта, протяженность которой он сравнил с расстоянием между Парижем и Будапештом.

Макрон добавил, что миротворческие силы могут быть развернуты позже, добавив: "В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск".

Президент также предложил европейским странам увеличить расходы на оборону до 3,0-3,5% ВВП в ответ на изменение приоритетов Вашингтона и рост военной мощи России.

Франция Эммануэль Макрон Великобритания Украина Россия перемирие
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