В Австрии принес присягу новый канцлер Кристиан Штокер

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Австрии привели к присяге нового канцлера страны, члена правой Австрийской народной партии (АНП) Кристиана Штокера, сообщает AP.

Он возглавит правительство, в состав которого впервые вошли сразу представители трех партий - АНП, Социал-демократическая партия и либеральная NEOS. Агентство напоминает, что им удалось объединиться только после второй попытки - после того, как ультраправая Австрийская партия свободы заняла первое место на выборах в сентябре.

64-летний Штокер даже не баллотировался в канцлеры на выборах и никогда не входил в состав австрийского правительства.

Вице-канцлером стал председатель Социал-демократической партии Андреас Баблер. Лидер NEOS Беате Майнль-Райзингер заняла пост главы МИД.

В сентябре прошлого года на парламентских выборах АПС завоевала 29% голосов, впервые победив на выборах. На втором месте АНП с 26%, Социал-демократическая партия на третьем с 21%.