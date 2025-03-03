Лондон отрицает наличие совместного с Парижем плана по частичному перемирию на Украине

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В британском Минобороны отрицают наличие совместного с Францией плана, согласно которому предлагается режим частичного перемирия между Россией и Украиной сроком на месяц, сообщает в понедельник BBC.

"Это не тот план, который мы признаем в настоящее время", - заявили в ведомстве.

Сообщается, что Лондон и Париж обсуждают несколько возможных вариантов, однако пока ни один из них не был принят как рабочий.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания предлагают установить режим частичного перемирия между Россией и Украиной сроком на месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий.