Мерц приветствует переговоры ЕС с Лондоном по Украине, после формирования кабмина Германия хочет присоединиться к ним

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Германии нужно как можно быстрее сформировать новое правительство, чтобы принимать участие в переговорах по Украине, таких, какие прошли в Лондоне в субботу, заявил в понедельник лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

"Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проявляют инициативу, и это хорошо. Я приветствую тот факт, что Стармер координирует свои действия с Евросоюзом, хотя его страна и не является частью альянса", - сказал Мерц на пресс-конференции.

На вопрос журналиста о том, как долго Германия сможет терпеть положение с относительным бездействием на европейской политической арене, Мерц ответил, что подобная ситуация "не сюрприз", и она происходит с каждым канцлером, который теряет большинство в парламенте.

"Мы с Олафом Шольцем всё равно пытаемся донести немецкую позицию по европейским переговорам прежде, чем они закончатся", - пояснил Мерц.

Мерц также отметил, что не планирует визита в США в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что лидеры Великобритании и Франции обсудили план возобновления диалога между США и Украиной. В пятницу во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме между ними произошла публичная перепалка. Позже президент США отметил, что критические комментарии Зеленского, прозвучавшие в адрес американской администрации, были "крайне неуважительными".



