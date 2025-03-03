Поиск

Мерц приветствует переговоры ЕС с Лондоном по Украине, после формирования кабмина Германия хочет присоединиться к ним

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Германии нужно как можно быстрее сформировать новое правительство, чтобы принимать участие в переговорах по Украине, таких, какие прошли в Лондоне в субботу, заявил в понедельник лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

"Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проявляют инициативу, и это хорошо. Я приветствую тот факт, что Стармер координирует свои действия с Евросоюзом, хотя его страна и не является частью альянса", - сказал Мерц на пресс-конференции.

В миреЛондон отрицает наличие совместного с Парижем плана по частичному перемирию на УкраинеЧитать подробнее

На вопрос журналиста о том, как долго Германия сможет терпеть положение с относительным бездействием на европейской политической арене, Мерц ответил, что подобная ситуация "не сюрприз", и она происходит с каждым канцлером, который теряет большинство в парламенте.

"Мы с Олафом Шольцем всё равно пытаемся донести немецкую позицию по европейским переговорам прежде, чем они закончатся", - пояснил Мерц.

Мерц также отметил, что не планирует визита в США в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что лидеры Великобритании и Франции обсудили план возобновления диалога между США и Украиной. В пятницу во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме между ними произошла публичная перепалка. Позже президент США отметил, что критические комментарии Зеленского, прозвучавшие в адрес американской администрации, были "крайне неуважительными".


Германия Фридрих Мерц ЕС Украина Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илон Маск назвал "абсурдно раздутым" штат Федрезерва

Главе МИД Японии запрещен въезд в Россию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Французские ультраправые раскритиковали идею Макрона об общеевропейских ядерных силах

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Кремль назвал недостоверной информацию Bild о переговорах по перезапуску "Северных потоков"

Несколько помощников Трампа требуют отставки Зеленского в рамках сделки по урегулированию

CNN сообщает о подготовке администрации США к новым контактам с Россией

Трамп обсудит со своей командой возможность прекращения военной помощи Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5940 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });