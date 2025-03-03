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Британский премьер заявил, что Лондону нужно усиливать связи с США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Великобритании следует укреплять связи с США, заявил в понедельник премьер-министр королевства Кир Стармер

"Я хочу высказаться четко: нам нужно усиливать связи с США ради нашей безопасности, наших технологий, торговли и инвестиций", - приводит его слова The Guardian.

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Стармер назвал эти связи незаменимыми, отметив, что Лондон никогда не будет выбирать между одним или другим берегом Атлантики.

При этом британский премьер заявил, что верит в искреннее желание президента США Дональда Трампа остановить конфликт на Украине. "Никто здесь не должен сомневаться в этом ни на секунду", - сказал он, выступая перед депутатами британского парламента.

Великобритания США Кир Стармер
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