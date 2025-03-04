Пекин примет контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США на китайские товары

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Китай заявляет протест в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа увеличить до 20% пошлины на ввозимые китайские товары, говорится в заявлении представителя министерства коммерции КНР.

"Китай крайне недоволен этим и решительно протестует против этого. (...) КНР примет контрмеры, чтобы твердо защитить свои собственные права и интересы", - сказал представитель ведомства.

В заявлении отмечается, что Китай придает большое значение борьбе с наркотиками, в сотрудничестве в этой сфере с США были достигнуты значительные успехи.

Тем не менее, американская сторона "совершила очередную ошибку" и из-за проблемы с фентанилом вновь ввела пошлины на китайскую продукцию, экспортируемую в Соединенные Штаты.

"Такой подход США игнорирует факты, правила международной торговли и мнения всех сторон и является типичным проявлением односторонности и хулиганского поведения", - заявил представитель Минкоммерции.

"Китай призывает США уважать права и интересы других стран и немедленно отменить односторонние тарифные меры, которые являются необоснованными и наносящими вред другой стороне. Я надеюсь, что американская сторона рассмотрит эти вопросы объективно и рационально и решит их, а также вернется на правильный путь надлежащего урегулирования разногласий посредством равноправного диалога как можно скорее", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Трамп увеличил с 10% до 20% пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин "не предпринял адекватных шагов для смягчения последствий кризиса с незаконным оборотом наркотиков".