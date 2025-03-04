Китай с 10 марта введет импортные пошлины на ряд с/х товаров из США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Китай введет дополнительные пошлины на некоторые товары, импортируемые из США, сообщил Комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР во вторник.

Тарифы в размере 15% будут введены на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.

Данный шаг был предпринят после того, как США решили ввести с 4 марта дополнительные 10%-ные пошлины на товары, импортируемые из Китая.

Одностороннее введение тарифов Соединенными Штатами подрывает многостороннюю торговую систему, увеличивает нагрузку на американские предприятия и потребителей, а также наносит ущерб основам торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отмечается в заявлении комитета, которое цитирует агентство "Синьхуа".

Кроме того, Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля. В их число входят Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Shield AI, Group W, General Atomics Aeronautical Systems и подразделение General Dynamics - General Dynamics Land Systems.

Также в список неблагонадежных субъектов были включены 10 американских компаний, что запретит им заниматься импортом или экспортом, связанным с Китаем, и делать новые инвестиции в страну. Ими стали TCOM, Stick Rudder Enterprises, Teledyne Brown Engineering (подразделение Teledyne Technologies), Huntington Ingalls Industries, S3 AeroDefense, Cubic Corp., TextOre, ACT1 Federal, Exovera и Planate Management Group. В прошлом месяце в этот перечень попали владелец модных брендов PVH Corp. и биотехнологическая компания Illumina Inc.