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В Брюсселе рассчитывают договориться 6 марта о подвижках в формировании обороны ЕС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Евросовете рассчитывают, что внеочередной саммит Евросоюза 6 марта позволит прийти к договоренностям, которые обеспечат подвижки в формировании суверенной обороны Европы, заявил журналистам в Брюсселе на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы ожидаем от этого Европейского совета, - и подготовительная работа внушает нам оптимизм - что Евросоюз реально перевернет страницу в реализации европейской обороны", - сказал он, комментируя предстоящий саммит, который будет посвящен обороне Евросоюза и ситуации вокруг Украины.

По его словам, "есть ясная воля к тому, чтобы Евросоюз, наконец, подготовил решения с целью стать более суверенным, более автономным в вопросах обороны и быть в состоянии обеспечивать свои оборонные потребности".

Он напомнил о направленных накануне предложениях Еврокомиссии государствам-членам ЕС о перевооружении Европейского союза и выразил надежду на договоренность Европейского совета, что нужно быстро продвигаться на основе этих предложений, среди которых есть значительные.

Эффективным механизмом реализации этих планов чиновник считает финансовые инструменты, предложенные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые, в частности, предусматривают 150 млрд евро займов государствам-членам для инвестиций в оборону.

"Две основы, которые для меня неразделимо связаны и которые будут предметом этого чрезвычайного Европейского совета, - это европейская оборона и Украина", - отметил высокопоставленный источник.

Фон дер Ляйен заявила, представляя в Брюсселе свой план ReArm Europe ("Перевооружить Европу"), что Евросоюз готов значительно увеличить расходы на оборону с учетом краткосрочной необходимости поддерживать Украину, но также долгосрочной потребности обеспечить собственную безопасность.

Евросовет Евросоюз Украина Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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