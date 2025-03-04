В Чехии сообщили, что страна перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба"

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нефть из российского нефтепровода "Дружба" перестала поступать в Чехию, сообщает словацкое издание Dennik со ссылкой на слова министра промышленности и торговли Лукаша Влчека, которые приводит чешское информационное агентство CTK.

По словам чиновника, недостатка в сырье для нужд чешских компаний и домохозяйств нет. В случае длительного прекращения поставок из "Дружбы" Чехия может переключиться на поставки из итальянского трубопровода TAL+, который технически готов к этому.

"Мы знаем ситуацию и справляемся с ней. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к такой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных резервов", - сказал Влчек.

Чешская трубопроводная MERO CR располагает информацией о прекращении поставок нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба". "Мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, особенно с Orlen Unipetrol и Государственным управлением материальных резервов, и оперативно разбираемся со всем инцидентом", - сообщила пресс-служба компании.

"На данный момент существенных ограничений на поставку нефти на НПЗ Чехии нет, поскольку мы готовы к подобным событиям. Благодаря государственным материальным резервам возможно восполнение кратковременных дефицитов нефти и нефтепродуктов на срок до 90 дней", - подчеркивается в сообщении.

В то же время MERO CR уже полностью технически готова к запуску проекта TAL-PLUS, благодаря которому пропускная способность нефтепровода TAL возросла настолько, что она полностью покрывает потребление обоих НПЗ в Чехии. "Последние стресс-тесты были успешно завершены сегодня, и MERO CR готов справиться с новой ситуацией без серьезных проблем. Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации уже сейчас возможно использование нефтепроводов TAL и IKL в качестве полноценной альтернативы нефтепроводу "Дружба", - заявляет MERO.