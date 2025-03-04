В Чехии сообщили, что страна перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба"
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нефть из российского нефтепровода "Дружба" перестала поступать в Чехию, сообщает словацкое издание Dennik со ссылкой на слова министра промышленности и торговли Лукаша Влчека, которые приводит чешское информационное агентство CTK.
По словам чиновника, недостатка в сырье для нужд чешских компаний и домохозяйств нет. В случае длительного прекращения поставок из "Дружбы" Чехия может переключиться на поставки из итальянского трубопровода TAL+, который технически готов к этому.
"Мы знаем ситуацию и справляемся с ней. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к такой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных резервов", - сказал Влчек.
Чешская трубопроводная MERO CR располагает информацией о прекращении поставок нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба". "Мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, особенно с Orlen Unipetrol и Государственным управлением материальных резервов, и оперативно разбираемся со всем инцидентом", - сообщила пресс-служба компании.
"На данный момент существенных ограничений на поставку нефти на НПЗ Чехии нет, поскольку мы готовы к подобным событиям. Благодаря государственным материальным резервам возможно восполнение кратковременных дефицитов нефти и нефтепродуктов на срок до 90 дней", - подчеркивается в сообщении.
В то же время MERO CR уже полностью технически готова к запуску проекта TAL-PLUS, благодаря которому пропускная способность нефтепровода TAL возросла настолько, что она полностью покрывает потребление обоих НПЗ в Чехии. "Последние стресс-тесты были успешно завершены сегодня, и MERO CR готов справиться с новой ситуацией без серьезных проблем. Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации уже сейчас возможно использование нефтепроводов TAL и IKL в качестве полноценной альтернативы нефтепроводу "Дружба", - заявляет MERO.
Россия в 2024 году сохранила лидерство по поставкам нефти в Чехию, которая снизила импорт нефти на 12% по сравнению с 2023 годом, до 6,5 млн тонн. Из этого объема 2,7 млн тонн, 42% было поставлено из России. Это в 1,6 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.
Основным способом доставки сырья стал нефтепровод IKL (Ingolstadt Kralupy Litvinov), на который пришлось 58%. Он связывает Чехию с трансальпийским нефтепроводом TAL в германском городе Ингольштадт, который соединяет портовый город Триест на северо-востоке Италии, куда прибывают танкеры, с Германией. По нефтепроводу "Дружба" страна получила 42% сырья.
Чешский трубопроводный оператор MERO в середине января заявил, что завершил основные работы по расширению нефтепровода TAL и рассчитывает отказаться от нефти из "Дружбы" в середине года. Проект TAL-PLUS нацелен на увеличение поставок нефти в Чехию на 4 млн тонн в год с 2025 года. Инвестиции Mero для реализации проекта оцениваются в 1,6 млрд чешских крон (около $70 млн - ИФ). Работы, связанные с расширением пропускной способности TAL, коснулись объектов в четырех странах - Италии, Австрии, Германии и Чехии. Трубопровод напрямую связан с инфраструктурой MERO в Фобурге (Бавария), откуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL. По западному маршруту этих двух нефтепроводов Чехия будет получать до 8 млн тонн сырья в год, что полностью покроет потребности НПЗ страны. Крупнейшие акционеры консорциума TAL - OMV (32%) и Shell (19%), также в числе совладельцев еще несколько международных игроков.