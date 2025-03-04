Цены на нефть теряют более 2%, Brent торгуется ниже $70 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок заметно снижается в цене во вторник, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения после новостей о решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти и введении новых пошлин на импорт в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по Москве составляет $69,81 за баррель, что на $1,79 (2,5%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,57 (2,3%) до $66,8 за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%, на что Пекин отреагировал введением тарифов в размере 10-15% на импортируемую из США пшеницу, а также другие виды сельскохозяйственной и иной продукции.

Во вторник также начинают действовать 25%-ные пошлины на ввозимые в Штаты товары из Канады и Мексики.

Эксперты полагают, что введение пошлин негативно повлияет на экономическую активность и, как следствие, спрос на энергоносители.

"Текущая тенденция к снижению цен на нефть обусловлена в основном решением ОПЕК+ увеличить добычу и введением тарифов в США", - пишет стратег Phillip Nova Даррен Лим.

Аналитик IG Крис Бошам отмечает, что сочетание обеспокоенности перспективами спроса с ожиданиями формирования избытка предложения создает идеальный шторм для рынков нефти.

Накануне страны ОПЕК+ приняли решение о постепенном сворачивании действовавших ранее добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Решение ОПЕК+ стало неожиданностью для рынка, говорит главный сырьевой аналитик SEB Бьярне Шилдроп.

"Изменение стратегии ОПЕК выглядит так, будто оно продиктовано политическими, а не ценовыми соображениями", - пишет он, допуская, что оно могло быть связано с договоренностями, достигнутыми с президентом США Трампом, который неоднократно призывал альянс к наращиванию добычи ради снижения цен на нефть.

Еще одним источником понижательного давления на нефтяные котировки стало решение Трампа приостановить предоставление военной помощи Украине.

"Сообщения о том, что США приостановили оказание военной помощи Украине, рассматриваются как предвестник снятия санкций с российской нефти", - отмечает IG Market Тони Сикамор.

Между тем, в Goldman Sachs считают, что поставки нефти из РФ в большей степени сдерживаются лимитами, установленными ОПЕК+, нежели санкционными мерами.

По их мнению, увеличение предложения нефти в условиях ослабления спроса на нее из-за охлаждения деловой активности в США и эскалации тарифных войн представляет собой понижательный риск для прогнозов в отношении нефтяных цен.