В Еврокомиссии опасаются сбоев в мировой торговле из-за пошлин США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Решение США ввести пошлины на импортируемые из Мексики и Канады товары может негативно сказаться на мировых торговых процессах, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл. Его цитируют европейские СМИ.

"Существует риск, что это приведет к сбоям в мировой торговле", - сказал он.

По его мнению, эти шаги со стороны Вашингтона могут нарушить "экономическую стабильность как с одной стороны Атлантики, так и с другой".

Представитель ЕК призвал США "пересмотреть свой подход и вместе выработать совместное решение, основанное на правилах, которое будет выгодно всем сторонам".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует пересматривать план о пошлинах на товары из Канады и Мексики. "Других вариантов нет, завтра будут пошлины", - сказал он в понедельник в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли еще договориться с Оттавой и Мехико об условиях, на которых Вашингтон согласится не вводить пошлины.

Позже 4 марта США планируют объявить о пошлинах в 25% на товары из Мексики и Канады. Поводом для этого стало то, что, по мнению Трампа, Мексика и Канада недостаточно активно борются против поставок через их страны фентанила в США.