В Goldman Sachs опасаются роста расходов американцев на бензин из-за пошлин

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Введение 10%-ных пошлин на импорт нефти в США может увеличить расходы американцев на бензин на $22 млрд в год, считают аналитики Goldman Sachs. На их расчеты ссылается Bloomberg.

Около 70% импорта нефти в США и более двух третей импортной нефти, поступающей на американские НПЗ, приходится на Канаду и Мексику. Доля этих стран выросла за последние годы, после того как президент США Дональд Трамп фактически запретил ввозить нефть из Венесуэлы, и введение пошлин против них может иметь ощутимые последствия.

Трамп объявил о введении тарифов в размере 25% на импорт в Штаты товаров из Мексики и Канады, сделав исключение лишь для канадской нефти, которая будет облагаться по ставке 10%. Эти пошлины вступили в силу 4 марта, после месячной отсрочки.

Ответственность за уплату пошлин, как правило, возлагается на импортера - в данном случае, на американские компании, покупающие нефть и нефтепродукты в Канаде и Мексике. Однако, они обычно перекладывают как минимум часть возросших издержек на конечного потребителя.

Пошлины на нефть, возможно, пока не сильно беспокоят американцев, поскольку бензин в США сейчас стоит дешевле, чем в последние три года. Его цена в среднем по стране составляет $3,1 за галлон.

При этом подорожание жизни в целом стало проблемой в США, где долгосрочные инфляционные ожидания потребителей достигли максимума почти за 30 лет.

По данным Мичиганского университета, в феврале американцы ожидали, что в горизонте 5-10 лет годовой рост потребительских цен в стране будет составлять 3,5%. Это самый высокий показатель с 1995 года, отмечает Bloomberg.

Хотя расходы на бензин и не составляют существенной доли в совокупных тратах домохозяйств в США, из-за пошлин они могут увеличиться на $170 в год, по подсчетам Goldman. Кроме того, цена бензина напоминает американцам о растущей стоимости жизни при каждой заправке автомобиля.

Более существенную тревогу нефтяные тарифы вызывают у американских нефтепереработчиков, которые зависят от импорта тяжелых сортов нефти для производства бензина и других видов топлива.

Заменить нефть, поступающую из Канады и Мексики, можно, но покупка более легких и дорогих сортов ударит по прибылям нефтеперерабатывающих компаний.

Канада уже отреагировала на введение пошлин в США, объявив о поэтапном введении тарифов на импорт американских товаров стоимостью около $100 млрд. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала анонсировать ответные меры 9 марта.

Мексика является крупнейшим покупателем бензина и дизеля, экспортируемого США. В составе мексиканского импорта топлива на США приходится около 93%. Решение властей этой страны обложить пошлинами американские поставки может открыть ее рынок для европейских и даже азиатских поставщиков.