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США объявили о санкциях против Международного банка Йемена за поддержку хуситов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти США ввели санкции против Международного банка Йемена (International Bank of Yemen Y.S.C.) в связи с оказанием им финансовых услуг йеменским мятежникам-хуситам, говорится в пресс-релизе американского Минфина.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США вводит санкции против Международного банка Йемена за поддержку группировки "Ансар Аллах", более известной под именем хуситов, и являющейся частью иранской угрожающей сети влияния", - отмечается в заявлении.

Также под санкциями оказались трое высокопоставленных руководителей банка.

"Подобные финансовые институты крайне важны для хуситов в их попытках получить доступ к международной финансовой системе и угрожать региональной и международной торговле", - отметил заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер.

По версии США, Международный банк Йемена, расположенный в столице страны Сане, находится под контролем хуситов, используется ими для подключения к системе SWIFT. В Минфине уточнили, что при помощи этого банка хуситы закупали нефть, мобилизовали ресурсы и конфисковали активы противников, избегали надзора в сфере соблюдения санкций.

Ранее в этом году США признали "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией.

15 марта этого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по хуситам. После этого военные США почти каждый день атакуют удерживаемые хуситами районы Йемена.

Йемен США Ансар Аллах
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