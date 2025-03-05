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Уолл-стрит закрылась в минусе

Dow потерял 1,6%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний и ситуацию во внешней торговле.

Во вторник вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики и дополнительный 10%-й сбор на продукцию из Китая, при этом Канада и КНР уже объявили ответные меры.

Эскалация торговой войны спровоцировала переток капитала в защитные активы, вызвав дальнейшие опасения об экономических последствиях новых внешнеторговых мер, пишет Trading Economics.

О том, что американская экономика уже испытывает давление, сигнализирует опубликованный накануне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). В феврале он снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Капитализация General Motors и Ford Motor уменьшилась соответственно на 4,6% и 2,9% по итогам торгов на фоне опасений роста расходов в автопроме в связи с пошлинами.

Цена бумаг Tesla снизилась на 4,4%. Компания сократила продажи автомобилей китайского производства в феврале примерно вдвое в годовом выражении.

Акции Best Buy Co. подешевели на 13,3%. Ритейлер электроники за три месяца до 1 февраля сократил чистую прибыль и выручку. При этом выручка и скорректированная прибыль превысили прогнозы рынка.

Сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone потеряла 0,1% капитализации. Ее чистая прибыль в минувшем финквартале уменьшилась на 5,3%. Показатель не оправдал ожиданий аналитиков, как и выручка.

Рыночная стоимость Target Corp. сократилась на 3%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов зафиксировал 20%-е снижение чистой прибыли в четвертом финансовом квартале при 3%-м уменьшении выручки.

Котировки акций сети супермаркетов Albertsons Cos. Inc. упали на 4,5% после новостей об уходе главного исполнительного директора Вивека Санкарана. Его место с 1 мая займет операционный директор Сьюзан Моррис.

Владелец сети магазинов одежды Nordstrom Inc. прибавила 0,1% капитализации на сильном отчете. Компания также объявила об уходе главного финансового директора Кэтрин Смит, которая займет аналогичный пост в Starbucks Corp. Акции сети кофеен подешевели на 2,9%.

Бумаги разработчика программного обеспечения для идентификации и доступа Okta Inc. подскочили на 24,3%. Прибыль и выручка компании в прошедшем финквартале оказались лучше ожиданий рынка, как и ее прогноз доходов на текущий фингод.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,55% и составил 42520,99 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,22% - до 5778,15 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,35% и составил 18285,16 пункта.

Dow Jones Industrial Average General Motors Ford Motor Nasdaq Composite Standard Poors 500
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