Макрон рассчитывает убедить Трампа отказаться от пошлин на европейские товары

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что сможет отговорить американского президента Дональда Трампа от введения пошлин на европейские товары.

Выступая в среду вечером с телевизионным обращением к нации, глава государства заявил, что надеется "убедить и отговорить президента Соединенных Штатов" от введения таможенных тарифов в отношении товаров из ЕС.

"Я попросил премьер-министра и правительство внести предложения с учетом этого нового контекста", - добавил Макрон.

Ранее президент Трамп объявил о решении ввести таможенные пошлины на все виды товаров из ЕС.