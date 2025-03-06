РФ предложила построить в Белоруссии завод по производству до 100 тыс. дронов ежегодно

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия предлагает построить в Белоруссии завод по производству беспилотных летательных аппаратов мощностью до 100 тыс. единиц ежегодно. Об этом сообщил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в четверг в Минске.

"Важно, чтобы в Беларуси были собственные производства, которые делали бы экономику и сферу безопасности страны по-настоящему суверенной. Речь идет о том, чтобы использовать те технологические наработки и решения, которые есть в России. А использование единой технологической платформы будет обеспечивать экономическую эффективность", - цитирует Орешкина издание администрации президента Белоруссии "Беларусь сегодня".

Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем. Локализованный в Белоруссии завод с перенесением всех технологических компетенций, одновременно работающий на единой технологической платформе, дает больший экономический эффект, подчеркнул Орешкин.

"Базовое предложение – строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тысяч единиц (беспилотников - ИФ) ежегодно. Это предложение, которое сделала российская сторона, сейчас с коллегами будем обсуждать и согласовывать параметры", - сказал Орешкин.



