Акции Европы выросли в четверг, исключением стал британский FTSE 100

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), макростатистику и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,03%, до 555,9 пункта.

Германский DAX подскочил на 1,47%, французский CAC 40 прибавил 0,29%, итальянский FTSE MIB - 0,68%, испанский IBEX 35 - 0,15%. Британский FTSE 100 снизился на 0,83%.

ЕЦБ ожидаемо понизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам мартовского заседания в четверг. Ни один член руководства регулятора не возражал против такого решения, при этом глава ЦБ Австрии Роберт Хольцман воздержался от голосования. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Денежно-кредитная политика становится существенно менее ограничительной по мере того, как снижающиеся процентные ставки уменьшают стоимость новых заимствований для компаний и домохозяйств", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Кроме того, ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,9% с ожидавшихся в декабре 1,1%. Ожидания на следующий год были пересмотрены до 1,2% с 1,4%, оценка на 2027 год осталась без изменения - 1,3%.

Регулятор повысил прогноз темпов роста потребительских цен в этом году до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%. В 2026 году по-прежнему ожидается повышение на 1,9%. Оценка на 2027 год была пересмотрена до 2% с 2,1%.

Ожидаемое увеличение государственных расходов на оборону и инфраструктурные проекты может поддержать экономический рост еврозоны, однако в то же время привести к ускорению инфляции, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания.

Лагард несколько раз в ходе пресс-конференции подчеркивала, что у регулятора нет четко определенного плана относительно дальнейшей траектории ставок и решения будут приниматься на каждом конкретном заседании в зависимости от поступающих данных. В то же время она допустила, что центробанк возьмет паузу в снижении ставок, если данные будут оправдывать такой шаг.

Также в четверг стало известно, что розничные продажи в еврозоне в январе уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,1%, по данным Trading Economics.

Некоторую поддержку европейским рынкам оказывают ожидания существенного увеличения оборонных расходов в ЕС. Европейские лидеры встретятся в Брюсселе для обсуждения стратегий укрепления обороны в регионе и мер по поддержке Украины.

Ранее на этой неделе лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Германия внесет поправки в конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от бюджетных ограничений. Он также сообщил о планах по созданию инфраструктурного фонда объемом 500 млрд евро.

Котировки бумаг представителей европейского ВПК преимущественно выросли, в том числе французской Thales - на 0,7%, французского производителя истребителей Dassault Aviation - на 3,3%, итальянской Leonardo - на 2,1%, шведской Saab AB - на 1,7%.

Лидером роста в индексе Stoxx Europe 600 стали акции германской почтово-логистической компании Deutsche Post AG (DHL Group), подскочившие на 14,2%. DHL увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, анонсировала план оптимизации расходов, предусматривающий сокращение 8 тыс. рабочих мест, а также объявила о расширении программы обратного выкупа акций с 2 млрд евро до 6 млрд евро.

Цена бумаг Schroders Plc, Alstom SA и Deutsche Lufhansa увеличилась более чем на 12%.

Рыночная стоимость Merck KGaA повысилась на 3,1%. Германская фармацевтическая компания отчиталась о росте EBITDA на 3,3%, выручки - на 0,8% в 2024 году, а также ожидает роста этих показателей в текущем году.

Капитализация Air France-KLM взлетела на 33%. Авиакомпания снизила чистый убыток вчетверо в четвертом квартале, а ее выручка превзошла прогнозы.

Самое резкое снижение в Stoxx 600 продемонстрировали котировки бумаг британской инвестиционной компании Melrose Industries, упавшие на 18%, несмотря на хорошую отчетность за 2024 год и сильный прогноз на 2025 год.