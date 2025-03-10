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Рынки акций Европы начали неделю резким снижением

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник из-за усилившихся опасений по поводу рецессии в США.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 1,29%, до 546,2 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,92%, германский DAX - на 1,69%, французский CAC 40 - на 0,9%, итальянский FTSE MIB - на 0,95%, испанский IBEX 35 - на 1,32%.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американской экономике предстоит пережить "переходный период", а ранее министр финансов страны Скотт Бессент сигнализировал о возможном сокращении государственных расходов.

Аналитики HSBC улучшили рекомендацию для европейских акций сразу на две ступени, до "выше рынка" с "ниже рынка", при этом понизив рекомендацию для американского фондового рынка до "нейтрального" уровня.

Объем промышленного производства в ФРГ в январе вырос на максимальные с августа 2024 года 2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в понедельник Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). Аналитики в среднем ожидали подъема на 1,5%, по данным Trading Economics.

По пересмотренным данным, в декабре промпроизводство уменьшилось на 1,5%, а не на 2,4%, как было объявлено ранее. В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в январе сократился на 1,6%.

Германский экспорт с поправкой на календарные и сезонные факторы в январе сократился 2,5% относительно предыдущего месяца и на 0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Объем импорта повысился на 1,2% и 8,7% по сравнению с декабрем и январем 2024 года соответственно.

Бумаги британского часового ритейлера Watches of Switzerland повысились в цене на 2% после того, как компания анонсировала обратный выкуп акций на сумму до 25 млн фунтов стерлингов ($32,3 млн).

Акции британского оператора сервиса доставки еды Deliveroo Plc подорожали на 0,8% после сообщений о планах компании по закрытию бизнеса в Гонконге.

Капитализация Traton ("дочка" концерна Volkswagen) опустилась на 2,9%, хотя германский производитель тяжелых грузовиков и автобусов увеличил выручку и операционную прибыль в 2024 году, а также повысил дивиденды.

Рыночная стоимость британской Assura Plc подскочила на 14% после того, как инвесткомпания KKR улучшила предложение о покупке компании, работающей в сфере недвижимости, до 1,61 млрд фунтов стерлингов ($2,08 млрд) с 1,56 млрд фунтов.

Цена акций датской фармкомпании Novo Nordisk упала на 8,1% из-за худших, чем ожидалось, результатов клинических испытаний терапии от ожирения, получившей название CagriSema. Как показали испытания, пациенты с диабетом 2-го типа теряли в среднем 15,7% массы тела вместо ожидаемых 25%.

Лидером падения в составе Stoxx Europe 600 стали акции бельгийских Financiere de Tubize и UCB (более чем на 10%).

Также резкое снижение продемонстрировали бумаги крупнейших европейских представителей полупроводникового сектора, включая ASML (-4%), SAP (-4,8%) и Infineon (-4,6%).

FTSE 100 Stoxx Europe 600 Дональд Трамп США Европа Скотт Бессент
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