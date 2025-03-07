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В Индии сообщили о контракте с РФ на поставку танковых двигателей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Индия и Россия подписали многомиллионный контракт на поставку двигателей для танков, сообщает The Times of India.

"Индия в пятницу подписала контракт с компанией "Рособоронэкспорт" на сумму в $248 млн, которым предусмотрена передача двигателей для танков Т-72 мощностью в тысячу лошадиных сил", - сообщает издание.

"Кроме того, соглашением предусмотрена передача технологий для лицензионного выпуска продукции в рамках инициативы "Производи в Индии", - отмечается в сообщении.

The Times of India напоминает, что сейчас на вооружении индийской армии стоят 2,4 тыс. танков Т-72.

Индия Рособоронэкспорт
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