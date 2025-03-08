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Космоплан ВВС США X-37B вернулся на Землю после 434-дневной миссии на орбите

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Американский военный космоплан X-37B вернулся на Землю после 434-дневной миссии на орбите, в ходе которой отрабатывалась новая технология маневрирования, сообщили Космические силы США.

Беспилотный Шаттл совершил накануне посадку на авиабазу американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Он выполнял задачи на высокоэллиптической орбите, тестируя возможности аэродинамического торможения для изменения параметров орбиты.

Космоплан был запущен на орбиту 29 декабря 2023 года с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Это была уже седьмая миссия аппарата, предназначенная для испытания перспективных технологий, в том числе по изменению орбиты во время полета.

США X-37B
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