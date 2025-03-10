Россия и США в связи с ситуацией в Сирии запросили срочные консультации СБ ООН

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - РФ и США в связи с насилием в отношении жителей Западной Сирии запросили закрытые консультации СБ ООН.

"Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии", - написал первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Постпредство ожидает, что датское председательство Совета Безопасности ООН назначит консультации на 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 по Москве) 10 марта.