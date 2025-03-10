Новый лидер Либеральной партии Канады планирует быстро занять пост премьера

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Новый руководитель канадской Либеральной партии Марк Карни заявил в понедельник, что рассчитывает в сжатые сроки занять и пост премьер-министра Канады, сообщает Associated Press.

"Процесс передачи власти будет безболезненным и быстрым", - заявил он после встречи с действующим главой правительства и бывшим лидером партии Джастином Трюдо.

Ожидается, что вскоре после того, как Карни станет премьером, он объявит досрочные парламентские выборы в Канаде.