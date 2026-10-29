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Ученые зафиксировали крупный выброс протуберанца на Солнце

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Солнце выбросило крупный протуберанец в четверг, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал сегодня в камеры сразу нескольких космических телескопов", - говорится в сообщении лаборатории.

По ее информации, "протуберанец всё же летит скорее вбок, чем в сторону Земли. Из ближних планет на его пути, похоже, окажется только Марс".

Специалисты отмечают, что газовое облако может задеть Землю краем, с незначительными последствиями.

По данным ученых, протуберанцы являются источником одних из самых сильных магнитных бурь. "Удар по магнитному полю планеты тяжелым плотным газовым волокном, как правило, запускает бури уровня минимум G3-G4 (от сильных до очень сильных)", - отмечается в сообщении.

ИКИ РАН Институт солнечно-земной физики РАН
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Ученые зафиксировали крупный выброс протуберанца на Солнце

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