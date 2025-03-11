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В Британии рассчитывают справиться с разливом топлива в Северном море

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Британские службы располагают всем необходимым оборудованием для ликвидаций последствия разлива нефтепродуктов в Северном море после столкновения танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong, сообщает AP.

"Показатели качества воздуха сейчас в норме, а береговая охрана имеет достаточное оснащение для локализации и ликвидации любых разливов топлива", - сказал министр жилищного строительства и планирования Мэтью Пенникук.

В зоне бедствия установлены боновые заграждения. На пятно авиатоплива планируют распылить с самолетов диспергенты для борьбы с распространением загрязнения.

США и Португалия - страны, под флагами которых ходят столкнувшиеся суда, - расследуют обстоятельства произошедшего.

По данным отраслевого издания Lloyd's List Intelligence, на борту контейнеровоза Solong был цианид натрия, который может выделять вредный газ при соединении с водой. Неясно, произошла ли его утечка.

Наблюдатели отмечают, что экологические последствия могут быть очень серьезными, так как речь идет о разливе нефтепродуктов, которые тяжело распадаются в воде. Рядом с местом столкновения находятся рыболовные районы и обитают крупные колонии морских птиц.

У восточного побережья Великобритании в Северном море столкнулись стоявший на якоре американский танкер Stena Immaculate и шедший под флагом Португалии контейнеровоз Solong. По уточненным данным, 36 членов экипажей спасли и доставили на берег, одному из них потребовалась госпитализация. Еще один человек пропал без вести, его поиски прекращены.

Португалия США Великобритания Северное море Мэтью Пенникук
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