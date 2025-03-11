Госсекретарь США заявил, что работа над соглашением по украинским полезным ископаемым продолжается

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Работа над соглашением с Украиной по полезным ископаемым продолжается, но не является главной темой предстоящих переговоров в Саудовской Аравии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Сделка по добыче полезных ископаемых находится на рассмотрении. Работа над этим продолжается", - сказал Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию, стенограмму разговора распространил госдепартамент США.

По словам госсекретаря, "предстоит проработать больше деталей".

Он отметил, что президент США Дональд Трамп, безусловно, хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена, но это необязательно должно произойти завтра.

"Это важная тема, но она не является главной в повестке дня", - заключил Рубио.

Ранее США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче украинских полезных ископаемых. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования, перейдя на повышенные тона. После встречи Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Впоследствии США оказывали сильное давление на Зеленского, приостановив всю военную помощь и частично прекратив сотрудничество в сфере разведки. По словам европейских чиновников, этот шаг был призван убедить украинского лидера действовать в соответствии с целями Трампа.