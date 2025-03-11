Поиск

Госсекретарь США заявил, что работа над соглашением по украинским полезным ископаемым продолжается

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Работа над соглашением с Украиной по полезным ископаемым продолжается, но не является главной темой предстоящих переговоров в Саудовской Аравии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Сделка по добыче полезных ископаемых находится на рассмотрении. Работа над этим продолжается", - сказал Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию, стенограмму разговора распространил госдепартамент США.

По словам госсекретаря, "предстоит проработать больше деталей".

Он отметил, что президент США Дональд Трамп, безусловно, хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена, но это необязательно должно произойти завтра.

"Это важная тема, но она не является главной в повестке дня", - заключил Рубио.

Ранее США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче украинских полезных ископаемых. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования, перейдя на повышенные тона. После встречи Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Впоследствии США оказывали сильное давление на Зеленского, приостановив всю военную помощь и частично прекратив сотрудничество в сфере разведки. По словам европейских чиновников, этот шаг был призван убедить украинского лидера действовать в соответствии с целями Трампа.

Дональд Трамп Владимир Зеленский Марко Рубио США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи

СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву

СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву

Новый лидер Либеральной партии Канады планирует быстро занять пост премьера

Новый лидер Либеральной партии Канады планирует быстро занять пост премьера

Маск сообщил о масштабной кибератаке против соцсети X

Киев предложит Вашингтону перемирие с Россией на Черном море

Рубио надеется, что США удастся согласовать условия возобновления помощи Украине

Рубио надеется, что США удастся согласовать условия возобновления помощи Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5982 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });