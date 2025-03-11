Рубио заявил, что в Белом доме нет четкого представления о различии позиций США и РФ по Украине

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - У американской делегации нет планов встреч с россиянами во время пребывания в Джидде, где пройдут переговоры с украинской делегацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ответ на вопрос журналистов, уточнив, что позднее общение должно состояться.

"Но не здесь. Очевидно, в какой-то момент будут предприняты некоторые попытки наладить с ними взаимодействие. И мы сотрудничаем с ними на дипломатическом фронте, только в отношении наших посольств и статуса наших соответствующих миссий", - сказал дипломат.

Он добавил: "Но в какой-то момент, очевидно, нам придется вернуться и начать процесс, с помощью которого мы сможем определить, каковы позиции России в этом отношении, и посмотреть, насколько мы далеки друг от друга. Но мы этого еще не сделали".

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о европейских миротворцах на Украине, Рубио сказал: "В реальной дипломатии есть то, о чем говорится публично, а затем то, о чем мы должны вести переговоры. И я не утверждаю, что это не позиция России; мы не знаем. Это будет следующим шагом в этом процессе".

Госсекретарь США также заявил: "Мы должны понимать позицию Украины и просто иметь общее представление о том, на какие уступки они были бы готовы пойти, потому что вы не добьетесь прекращения огня и прекращения этой войны, если обе стороны не пойдут на уступки".

"Нам нужно будет посмотреть со стороны, (...) просто получим общее представление о том, какие уступки являются для них возможными и что им потребуется взамен, а затем выясним, какова позиция России в этом отношении. И это даст нам довольно хорошее представление о том, насколько мы далеки друг от друга на самом деле", - пояснил Рубио.