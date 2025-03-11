OpenAI подписала с оператором ЦОД CoreWeave контракт почти на $12 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская OpenAI подписала пятилетний контракт на $11,9 млрд с оператором центров обработки данных CoreWeave. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

CoreWeave в рамках контракта предоставит вычислительные мощности для обучения и эксплуатации ИИ-моделей OpenAI.

Благодаря соглашению разработчик ChatGPT может стать крупнейшим клиентом CoreWeave, опередив своего основного инвестора – Microsoft, на долю которой в прошлом году приходилось 62% выручки CoreWeave. Источники, близкие к CoreWeave, отмечали, что выручка компании в 2024 году подскочила примерно до $2 млрд с около $200 млн годом ранее.

Ранее Microsoft договорилась о закупке услуг CoreWeave более чем на $10 млрд к 2030 году, однако позднее из-за неудовлетворенности отказалась от части из них.

В январе Microsoft сообщила, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит ей периодически пользоваться услугами других провайдеров.

Аналитики TD Cowen в феврале говорили, что Microsoft на фоне возможного избытка мощностей ЦОД расторгла договоры на их аренду как минимум с двумя операторами в США.

OpenAI по своему контракту также получит долю в CoreWeave на $350 млн в ходе готовящегося IPO, сказал один из источников FT.

CoreWeave намерена привлечь в результате размещения около $4 млрд, оценка стоимости всей компании может превысить $35 млрд.

CoreWeave основана в 2017 году как майнинговый бизнес, но впоследствии начала предоставлять облачные услуги для разработки и обучения ИИ-моделей на чипах Nvidia, став одним из ее крупнейших клиентов. Сейчас она располагает более чем 250 тыс. ориентированных на ИИ графических процессоров Nvidia.