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ЕС изучает разработанный арабскими странами план восстановления сектора Газа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Для восстановления сектора Газа необходимы стабильность и мир, план арабских стран может сыграть для этого важную роль, полагает высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

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"В секторе Газа прекращение огня находится под угрозой. Крайне важно, чтобы обе стороны выполнили свои обязательства и переговоры по второй фазе были успешными. Гуманитарная помощь и услуги не должны быть политизированы. Европейский союз приветствует план арабских стран по восстановлению Газы, и мы с нетерпением ждем его дальнейшего обсуждения с нашими партнерами", - заявила глава европейской дипломатии журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник.

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Отвечая на вопрос, как видят в Евросоюзе взаимодействие с арабскими странами по восстановлению сектора Газа, Каллас сказала: "Мы тесно сотрудничаем с нашими арабскими партнерами, и мы внимательно изучаем их план, а также смотрим, каким может быть наш вклад. Очевидно, что для любого вида восстановления должны быть стабильность и мир. В противном случае это очень трудно построить".

Поэтому глава европейской дипломатии считает управление палестинским анклавом чрезвычайно важным пунктом обсуждения, в котором Европейский союз также видит свою роль в качестве партнера-посредника.

"Мы определенно хотим видеть управление Газой таким образом, чтобы права палестинцев соблюдались, и мы будем тесно сотрудничать с нашими арабскими партнерами, чтобы понять, как это строить дальше, прежде чем мы обсудим какое-либо дополнительное финансирование", - сказала Каллас.

По ее словам, по мере того как регион будет продвигаться вперед и восстанавливаться, "двугосударственное решение конфликта останется единственным путем к устойчивому миру".

ЕС Кая Каллас сектор Газа восстановление
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