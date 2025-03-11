ЕС изучает разработанный арабскими странами план восстановления сектора Газа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Для восстановления сектора Газа необходимы стабильность и мир, план арабских стран может сыграть для этого важную роль, полагает высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"В секторе Газа прекращение огня находится под угрозой. Крайне важно, чтобы обе стороны выполнили свои обязательства и переговоры по второй фазе были успешными. Гуманитарная помощь и услуги не должны быть политизированы. Европейский союз приветствует план арабских стран по восстановлению Газы, и мы с нетерпением ждем его дальнейшего обсуждения с нашими партнерами", - заявила глава европейской дипломатии журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник.

Отвечая на вопрос, как видят в Евросоюзе взаимодействие с арабскими странами по восстановлению сектора Газа, Каллас сказала: "Мы тесно сотрудничаем с нашими арабскими партнерами, и мы внимательно изучаем их план, а также смотрим, каким может быть наш вклад. Очевидно, что для любого вида восстановления должны быть стабильность и мир. В противном случае это очень трудно построить".

Поэтому глава европейской дипломатии считает управление палестинским анклавом чрезвычайно важным пунктом обсуждения, в котором Европейский союз также видит свою роль в качестве партнера-посредника.

"Мы определенно хотим видеть управление Газой таким образом, чтобы права палестинцев соблюдались, и мы будем тесно сотрудничать с нашими арабскими партнерами, чтобы понять, как это строить дальше, прежде чем мы обсудим какое-либо дополнительное финансирование", - сказала Каллас.

По ее словам, по мере того как регион будет продвигаться вперед и восстанавливаться, "двугосударственное решение конфликта останется единственным путем к устойчивому миру".