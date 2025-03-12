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Что произошло за день: среда, 12 марта

Трамп о переговорах с РФ, ответ Лондона на отзыв аккредитации дипломатов и приговор Саакашвили

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Представители США направляются в Россию для переговоров по украинскому конфликту, заявил Дональд Трамп. Президент США также сказал, что в случае необходимости может оказать давление на РФ для урегулирования украинского конфликта, но делать этого не хочет. Между тем в Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации.

- Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и у супруги одного из дипломатов РФ. Это сделано в ответ на высылку второго секретаря посольства Великобритании и супруга первого секретаря политического отдела посольства.

- ЦБ предложил разрешить "особым" инвесторам экспериментальные сделки с криптовалютой. Новый статус, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

- Суд в Тбилиси приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в хищении государственных средств в особо крупных размерах. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

- "Газпром" готовит бонды в юанях, размещение запланировано на 14 марта. Объем выпуска пока заявлен как "не менее 100 млн юаней".

- Поставки американского вооружения Украине через польский хаб возобновлены в прежнем объеме. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

- ВТБ и МТС запустили оплату покупок по QR-коду в Турции. Сбер объявил, что тестирует оплату покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов, полноценный запуск запланирован на конец марта.

- В подмосковном Ногинске задержаны 42 участника драки со стрельбой. У подозреваемых изъято зарегистрированное травматическое оружие.

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