Сбер тестирует оплату покупок по QR-коду в Турции

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов, полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта, говорится в сообщении банка.

Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны, отмечает банк.

Чтобы совершить оплату, нужно будет открыть мобильное приложение СберБанк Онлайн, сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов.

Сбербанк в мае 2024 года запускал сервис для оплаты по QR-коду SberPay в Турции. Тогда нужно было сказать при покупке, что она оплачивается через систему Metropol, затем перейти на payinturkey.com, нажать на кнопку "Заплатить", отсканировать QR-код продавца и заплатить, сообщал банк.

Ранее Сбер внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. В планах банка на 2025 год - расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты, говорится в сообщении Сбера.