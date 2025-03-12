Свыше 40 участников драки со стрельбой задержаны в подмосковном Ногинске

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в подмосковном Ногинске 42 подозреваемых в участии в массовой драке с одним пострадавшим, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, около одного из домов, расположенных на площади Ленина, между гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов. (...) в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства", - сказали в управлении журналистам.

В МВД отметили, что у подозреваемых изъято травматическое оружие, зарегистрированное в установленном порядке.

Один из участников конфликта обратился за медицинской помощью.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц с применением оружия).