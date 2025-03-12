Спецпосланник Трампа Уиткофф на этой неделе посетит РФ

Американская сторона сообщает о разговоре советника Трампа Уолца с российским коллегой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит РФ, сообщила в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По сообщению американских СМИ, она отметила, что Уиткофф "посетит Москву на этой неделе". По словам Левитт, он намерен обсудить с российским руководством идею перемирия с Украиной.

Кроме того, Левитт подчеркнула, что контакты с РФ проводятся и по другим каналам. По ее словам, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц "сегодня поговорил по телефону со своим российским визави".

Уиткофф – спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Однако он принимает активное участие и в работе над решением украинского кризиса.