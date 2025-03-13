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Песков пообещал сообщить о встрече Путина и Уиткоффа, если она состоится

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Кремль своевременно проинформирует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, примет ли Владимир Путин спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

"Мы своевременно проинформируем", - сказал Песков Первому каналу, отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что президент лично примет Уиткоффа.

Говоря о российско-американских контактах, он напомнил, что помощник президента Юрий Ушаков беседовал с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.

"И сегодня будут контакты, мы не будем забегать вперед, своевременно о них проинформируем", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, прилетел ли вместе с Уиткоффом кто-то еще из представителей США, Песков сказал: "Мне неизвестно о том, что кто-то еще прилетел".

Ушаков ранее в этот день сказал, что контакты, подобные визиту Уиткоффа, будут носить закрытый характер.

Владимир Путин Дмитрий Песков США Юрий Ушаков Стив Уиткофф
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