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Budweiser Brewing сократит штат для снижения расходов на 15% в 2025 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. планирует сократить тысячи рабочих мест в 2025 году, чтобы уменьшить расходы на фоне ослабления потребительского спроса в Китае, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Это является частью планов компании по снижению операционных расходов примерно на 15% в этом году. В прошлом году Budweiser Brewing уже сократила 16% из примерно 25 тыс. сотрудников, сказал один из источников.

Основная часть планируемых увольнений придется на Китай, поскольку на его долю приходится более 80% персонала.

Компания постепенно сокращала штат в течение последних нескольких лет, и к концу 2023 года численность персонала упала примерно на 20% по сравнению с более чем 30 тыс. человек в 2017 году.

Budweiser Brewing, контролируемая Anheuser-Busch InBev, в четвертом квартале получила чистый убыток в размере $16 млн, не оправдав консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший прибыль в $6,72 млн. По итогам всего 2024 года компания снизила прибыль на 15%, выручку – на 9%.

Котировки акций Budweiser Brewing в четверг снижаются на 0,4%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 11,2%, в то время как фондовый индекс Hang Seng поднялся на 14,7%.

В сентябре 2019 года бельгийская Anheuser-Busch InBev, крупнейшая в мире пивоваренная компания, привлекла около $5 млрд по итогам первичного размещения акций своего азиатского бизнеса на Гонконгской фондовой бирже. Budweiser Brewing является крупнейшим производителем пива в Китае, Австралии и Южной Корее, а также реализует свою продукцию в Индии, Вьетнаме и других государствах Азии. Компания производит и продает более 50 брендов пива, в том числе Budweiser, Stella Artois, Corona, Hoegaarden и Harbin.

Budweiser Brewing
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