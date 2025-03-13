Швеция выделит более $137 млн на восстановление Украины

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Швеция направит $137,7 млн на восстановление и развитие Украины, а также на ее неотложные гуманитарные нужды, заявил в четверг шведский министр международного развития Бенджамин Дуса.

По его словам, это крупнейшая в истории Швеции программа оказания помощи в гражданской сфере: она включает в себя средства на восстановление инфраструктуры, разминирование и обучение медицинских работников.

Дуса добавил, что поддержка Украины является, в том числе вопросом безопасности Швеции.