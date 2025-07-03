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Швеция поставит на Украину вооружение на $160 млн

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Власти Швеции направят Украине военной помощи на сумму около $160 млн, в эту помощь войдет десять сменных стволов для самоходных артиллерийских установок Archer, сообщается в четверг в пресс-релизе шведского правительства.

"Правительство Швеции приняло решение о дополнительных поставках военного оборудования на сумму около 1,5 млрд шведских крон для поддержки Украины. Она включает в себя десять новых стволов для ранее переданных артиллерийских систем Archer, дальнобойные средства поражения, системы для действий под водой и логистическое оборудование", - говорится в заявлении.

В правительстве отметили, что Киев получит грузовики и автопогрузчики, а также инновационную систему быстрой разгрузки контейнеров, которую Швеция протестирует на Украине в полевых условиях.

Швеция Украина
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