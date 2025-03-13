Трамп получает положительные сигналы о переговорах с Россией по Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф проводит в России серьезные переговоры, они проходят положительно, передает Bloomberg.

"Мы получаем сообщения о том, что в России все проходит положительно", - сказал он и отметил, что Уиткофф принимает участие в "серьезных переговорах" в Москве.

Уиткофф - спецпосланник президента США Трампа по Ближнему Востоку. Однако он принимает активное участие и в работе над решением украинского кризиса.