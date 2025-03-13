Трамп заявил об участии в обсуждении деталей соглашения по Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что вовлечен в обсуждение деталей возможного соглашения об урегулировании украинского кризиса.

"Мы обсуждали многие детали, касающиеся финального соглашения", - сказал он журналистам в Белом доме.

В частности, Трамп заявил об обсуждении вопроса о том, какие территории могут быть закреплены за сторонами конфликта. Также он упомянул среди обсуждаемых тем "судьбу одной большой АЭС".