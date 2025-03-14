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В Киргизии вводится 12-летнее обучение в школах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии постановлением утвердило государственный образовательный стандарт, по которому в стране вводится 12-летнее школьное обучение, сообщили в пресс-службе правительства.

По новому стандарту, начальным общим образованием будут считаться 1-6 классы, основным общим - 7-9 классы, средним общим - 10-12 классы.

Школьники начнут получать оценки с 4 класса, по окончании 12 класса будет проводиться итоговое оценивание, итоговые баллы обучения и выпускных экзаменов будут учитываться в виде суммарного балла по профильным предметам при поступлении в профессиональные учебные заведения.

Сейчас в школах Киргизии учатся 11 лет.

Киргизия
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