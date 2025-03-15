Поиск

Конгресс США передал законопроект о финансировании работы правительства на подпись Трампу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сенат США вслед за палатой представителей во избежание шатдауна принял законопроект о временном - до 30 сентября - финансировании работы правительства, сообщили американские СМИ.

За документ проголосовали 54 сенатора, против - 46. Непринятие законопроекта грозило прекращением финансирования (шатдауном) и остановкой работы правительственных ведомств страны.

Законопроект передан на подпись президенту Дональду Трампу, который, как ожидается, подпишет его без промедлений.

Документ предусматривает в текущем финансовом году рост расходов США на военные нужды на $6 млрд при сокращении на $13 млрд трат на необоронные статьи, в том числе на $185 млн - на вопросы нераспространения ядерного оружия, увеличение на $485 млн бюджета иммиграционной и таможенной полиции для реализации программы президента по борьбе с нелегальной миграцией.

CNN отмечает, что голосованию в сенате предшествовала ожесточенная кампания против законопроекта, развернутая демократами в палате представителей, "но этого было недостаточно, чтобы отклонить законопроект, который был принят палатой во вторник". При этом лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер и ряд его однопартийцев проголосовали за документ.

Во время выступления в сенате Шумер заявил: "Я считаю, что это лучший способ минимизировать вред, который администрация Трампа нанесет американскому народу".

Он назвал законопроект "плохим", однако пояснил, что "каким бы плохим он ни был, я считаю, что позволить Дональду Трампу получить еще больше власти путем закрытия правительства - гораздо худший вариант".

Конгресс США Дональд Трамп правительство финансирование
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил о "хороших переговорах" c Москвой по Украине в пятницу

Трамп заявил о "хороших переговорах" c Москвой по Украине в пятницу

Трамп считает, что переговоры с РФ по Украине продвигаются достаточно хорошо

Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС достигла рекордных 81,4 года в 2023 году

Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС достигла рекордных 81,4 года в 2023 году

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Новый канадский премьер-министр Марк Карни приведен к присяге

Главы МИД G7 обсудили санкции против РФ в случае ее отказа от перемирия на Украине

Трамп заявил о "хорошем и продуктивном" разговоре с Путиным в четверг

Грузия будет добиваться от ICAO запрета российским самолетам летать в Абхазию

Грузия будет добиваться от ICAO запрета российским самолетам летать в Абхазию

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальные переговоры

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6016 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });