Конгресс США передал законопроект о финансировании работы правительства на подпись Трампу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сенат США вслед за палатой представителей во избежание шатдауна принял законопроект о временном - до 30 сентября - финансировании работы правительства, сообщили американские СМИ.

За документ проголосовали 54 сенатора, против - 46. Непринятие законопроекта грозило прекращением финансирования (шатдауном) и остановкой работы правительственных ведомств страны.

Законопроект передан на подпись президенту Дональду Трампу, который, как ожидается, подпишет его без промедлений.

Документ предусматривает в текущем финансовом году рост расходов США на военные нужды на $6 млрд при сокращении на $13 млрд трат на необоронные статьи, в том числе на $185 млн - на вопросы нераспространения ядерного оружия, увеличение на $485 млн бюджета иммиграционной и таможенной полиции для реализации программы президента по борьбе с нелегальной миграцией.

CNN отмечает, что голосованию в сенате предшествовала ожесточенная кампания против законопроекта, развернутая демократами в палате представителей, "но этого было недостаточно, чтобы отклонить законопроект, который был принят палатой во вторник". При этом лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер и ряд его однопартийцев проголосовали за документ.

Во время выступления в сенате Шумер заявил: "Я считаю, что это лучший способ минимизировать вред, который администрация Трампа нанесет американскому народу".

Он назвал законопроект "плохим", однако пояснил, что "каким бы плохим он ни был, я считаю, что позволить Дональду Трампу получить еще больше власти путем закрытия правительства - гораздо худший вариант".